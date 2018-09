Kochfestival in Klagenfurt: Jetzt wird aufgekocht!

„Ein Zeichen der Offenheit, ein Signal an Lebensfreude“, so sieht Verleger und Inspirationsgeber Lojze Wieser die Tage der Alpen-Adria-Küche. Das Kulinarik-Festival, das heuer von 24. bis 30. September erstmals stattfindet setzt gleich mehrere Schwerpunkte: Den Anfang macht die Soiree im Schloss Maria Loretto mit anschließendem kulinarischen Duett der Köche Christian Cabalier und Jure Tomič am Montagabend.