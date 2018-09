Lastenrad prallt gegen Zug: Vier Kinder tot

Unfassbares Unfalldrama in den Niederlanden: Vier Kinder, die in einem Lastenrad unterwegs waren, sind am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Zug ums Leben gekommen. Ein weiteres Kind und die Lenkerin des Lastenrads seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. „Es ist ein wirklich fürchterlicher Unfall“, sagte ein Bahnsprecher. Königin Maxima und Regierungschef Mark Rutte äußerten sich bestürzt.