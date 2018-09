Grab von Mordopfer von Vandalen geschändet

Nach dem Derby am Wochenende kam es, wie berichtet, zu Ausschreitungen randalierender Rapid-Anhänger. Eine Revanche von Austrianern schließt Silvia M. trotz violetter Parolen am Grabstein aus. „Die Tat wurde schon vor dem Derby begangen und von uns jetzt nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub entdeckt“, sagt die Mutter, selbst Austria-Fan. Und weiter: „Ich finde es schrecklich, was hier passiert ist.“