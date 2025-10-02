Wasserwerk gegen Durst von bald 2,3 Mio. Wienern

1000 Liter Trinkwasser von der Donauinsel pro Sekunde

Die Szenarien für die Gefährdung der Trinkwassersicherheit sind vielfältig, etwa Vermurungen bei den 70 Wasserentnahmestellen für die Hochquellwasserleitungen oder Hochwasser, das das Grundwasser verunreinigt. Dafür wird nun ein neues Wasserwerk auf der Donauinsel gebaut, das ab 2030 pro Sekunde 1000 Liter Trinkwasser aus acht Grundwasserbrunnen bei der Donauinsel und neun in Nußdorf aufbereiten soll – für Wasserstadtrat Jürgen Czernohorszky „notwendig, damit auch für die nächsten Generationen zu jeder Zeit bestes Wasser da ist“.