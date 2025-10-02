Die Aufstellung: So startet Rapid bei Lech Posen

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapids Trainer Peter Stöger beim Conference-League-Duell mit Lech Posen den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Für Rapid startet heute beim polnischen Meister Lech Posen die zweite Saison in der Liga-Phase der Conference League. Durch den Viertelfinal-Einzug bei der Premiere ist die Erwartungshaltung bei den Wienern keine geringe. Sie treten im mehr als 40.000 Zuschauer fassenden Poznan Stadium aber nicht mit dem größten Selbstvertrauen an, gab es doch zuletzt mit der 1:3-Niederlage im Derby gegen die Austria einen Rückschlag.
„Wir trauen uns was zu!“
„Die Spieler haben ihre Wunden geleckt und sind bereit für das Spiel“, betonte Rapid-Trainer Peter Stöger vor dem Abflug nach Polen am Mittwoch. Nicht bauen kann der 59-Jährige weiterhin auf Flügelspieler Petter Nosa Dahl wegen muskulärer Probleme. Ob mit oder ohne ihn, die Hütteldorfer wollen nach zwei sieglosen Liga-Spielen unbedingt zurück auf die Erfolgsstraße. „Wir trauen uns was zu, dafür muss unser Gesicht ein anderes sein, als wir es im Derby gezeigt haben“, sagte Stöger.
