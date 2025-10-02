Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Conference League

Die Aufstellung: So startet Rapid bei Lech Posen

Fußball International
02.10.2025 17:32
Kann Rapid-Goalie Niklas Hedl heute in Posen „die Null“ festhalten?
Kann Rapid-Goalie Niklas Hedl heute in Posen „die Null“ festhalten?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapids Trainer Peter Stöger beim Conference-League-Duell mit Lech Posen den Erfolg sucht!

0 Kommentare

Die Aufstellung:

Für Rapid startet heute beim polnischen Meister Lech Posen die zweite Saison in der Liga-Phase der Conference League. Durch den Viertelfinal-Einzug bei der Premiere ist die Erwartungshaltung bei den Wienern keine geringe. Sie treten im mehr als 40.000 Zuschauer fassenden Poznan Stadium aber nicht mit dem größten Selbstvertrauen an, gab es doch zuletzt mit der 1:3-Niederlage im Derby gegen die Austria einen Rückschlag.

„Wir trauen uns was zu!“
„Die Spieler haben ihre Wunden geleckt und sind bereit für das Spiel“, betonte Rapid-Trainer Peter Stöger vor dem Abflug nach Polen am Mittwoch. Nicht bauen kann der 59-Jährige weiterhin auf Flügelspieler Petter Nosa Dahl wegen muskulärer Probleme. Ob mit oder ohne ihn, die Hütteldorfer wollen nach zwei sieglosen Liga-Spielen unbedingt zurück auf die Erfolgsstraße. „Wir trauen uns was zu, dafür muss unser Gesicht ein anderes sein, als wir es im Derby gezeigt haben“, sagte Stöger.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
232.073 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
200.554 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1361 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1084 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
1028 mal kommentiert
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Mehr Fußball International
Deutsche berichten:
Österreicher soll Gladbach aus Mega-Krise führen
Conference League
Die Aufstellung: So startet Rapid bei Lech Posen
Sitzung in Zürich
Israel nicht bei WM? FIFA-Boss Infantino hat Plan
Europa League
Sturm Graz gegen Glasgow Rangers ab 21 Uhr LIVE
Europa League
LIVE ab 21 Uhr: Red Bull Salzburg gegen Lyon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf