Die Aufstellung: So startet Rapid bei Lech Posen

„Wir trauen uns was zu!“

„Die Spieler haben ihre Wunden geleckt und sind bereit für das Spiel“, betonte Rapid-Trainer Peter Stöger vor dem Abflug nach Polen am Mittwoch. Nicht bauen kann der 59-Jährige weiterhin auf Flügelspieler Petter Nosa Dahl wegen muskulärer Probleme. Ob mit oder ohne ihn, die Hütteldorfer wollen nach zwei sieglosen Liga-Spielen unbedingt zurück auf die Erfolgsstraße. „Wir trauen uns was zu, dafür muss unser Gesicht ein anderes sein, als wir es im Derby gezeigt haben“, sagte Stöger.