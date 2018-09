Worum es beim großen EU-Gipfel in Salzburg geht

Der Brexit

Es ging bisher bei den Austrittsverhandlungen so gut wie gar nichts weiter. Die Ursache liegt in London, wo Theresa May zwischen Hü und Hott zerrissen ist. Das Einzige, was London bisher liefern konnte, ist die Kündigung: März 2019. Schon jetzt ist es zweifelhaft, ob selbst bei einer Blitz-Einigung über die Prozeduren der Austritts-Fahrplan bis März eingehalten werden könnte. Es geht nun darum, wie das künftige Verhältnis zwischen Großbritannien und EU gestaltet werden sollte. Darüber herrscht in London das totale politische Chaos. Nun soll auf einem Brexit-Sondergipfel der EU der Gordische Knoten durchschlagen werden.