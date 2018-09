„Keine Seite kann völlig Inakzeptables verlangen“

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor dem informellen EU-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag in Salzburg von den Europäern mehr Entgegenkommen bei den Brexit-Verhandlungen gefordert. Ihr Land habe seine Position weiterentwickelt, das müsse die EU jetzt auch tun, schreibt May in einem Gastkommentar für die „Welt“. Sie fordert von Brüssel, dass London in den Gesprächen über ein Freihandelsabkommen und bei der Festlegung einer Zollaußengrenze genauso behandelt wird wie andere Drittstaaten. „Keine Seite kann von der anderen etwas völlig Inakzeptables verlangen“, so May.