Asselborn: „Salvini hat mich in Falle gelockt“

Nach dem Eklat beim EU-Ministertreffen am Freitag in Wien hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn dem italienischen Innenminister Matteo Salvini vorgeworfen, von diesem bewusst provoziert worden zu sein. Er vermute, von Salvini gezielt in eine Falle gelockt worden zu sein. „Das war eine genau kalkulierte Provokation“, sagte der Minister am Samstag. Salvini hatte das Wortgefecht zwischen den beiden Ministern gefilmt und auf Twitter und Facebook verbreitet.