Hunde bei TV-Show verängstigt: Experte geschockt

„Das ist kein Humor!“

Auf Facebook veröffentlichte er nach der Show ein Statement per Video. „Was da passiert ist, ist, dass Hunde verängstigt und erschreckt wurden. Und Leute, das ist kein Humor!“, so Rütter. Genau das habe er bei der Aufzeichnung der Sendung vor 800 Leuten auch lang und breit erklärt, aber das ZDF habe seine Aussagen dann so gekürzt, „dass es wirkt, als hätte ich den Film lustig gefunden“. Deshalb wolle er sich jetzt „noch mal deutlich distanzieren“.