Derby: Brasilo-Waffen und „Tage des Donners“!

Wie Tom Cruise

„Wir werden alles raushauen, in uns steckt nach der Pause so viel Energie, in uns knistert es“, posaunt Kapitän Schwab. Mit dem Derby beginnen heute Rapids „Tage des Donners“. Ähnlich wie Tom Cruise, der im alten US-Kinohit vom Crash- zum Siegpiloten raste, will jetzt auch Grün-Weiß in der Liga auf die Überholspur abbiegen. „Es kommen fünf geile Partien in 13 Tagen“, sagt Trainer Djuricin. Und warnt davor, auch schon an Spartak Moskau oder Salzburg, die nächsten Gegner, zu denken. „Sonst machen wir uns verrückt.“ Nur heute, die Austria zählt. Gegen die Rapid letzte Saison nie verlor (drei Siege, zwei Remis), daher sagt Djuricin: „Für die Psyche gut, das ist vielleicht im Hinterkopf.“