Rudern: Lobnig kämpft jetzt sogar um WM-Gold

Vize-Europameisterin Magdalena Lobnig ist bei der Ruder-WM in Plowdiw im Einer in das A-Finale der besten sechs eingezogen. Die Kärntnerin belegte am Freitag in einem der beiden Halbfinali Platz drei, was knapp vor der Australierin Madeleine Edmunds für den Aufstieg reichte. Lobnig kam mit der insgesamt viertbesten Zeit in die Medaillenentscheidung. Der Kampf um Gold steigt am Sonntag (10.47 Uhr).