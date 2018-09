1649 Euro für ein iPhone: „Ja, geht‘s denn noch?“

1649 Euro für ein Smartphone. Nicht irgendein Smartphone zwar, sondern das neue iPhone XS Max. Und auch nicht in der Einstiegs-, sondern in der Spitzenversion mit 512 Gigabyte. Dennoch: Die Bekanntgabe der neuen iPhone-Preismarke hat selbst viele Apple-Fans am Mittwochabend erst einmal kräftig schlucken lassen. „Geht’s denn noch?“, war nur eine von vielen empörten Reaktionen im Netz. Die Debatte darüber ist jedoch müßig.