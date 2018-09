Apple enthüllte seine neuen iPhone-Flaggschiffe

Mit dem iPhone XS hat Apple am Mittwochabend die nächste Generation seines Smartphone-Flaggschiffs vorgestellt. Das Gerät kommt in zwei Varianten: mit 5,8-Zoll-OLED-Display und als „Max“-Version mit 6,5-Zoll-Bildschirm, der mit 2688 x 1242 Pixeln auflöst. Vorgestellt wurde zudem das iPhone XR mit 6,1-Zoll-LCD-Display mit 1,4 Millionen Pixeln. Die Preise rangieren zwischen 849 und 1649 Euro in der Spitzenausführung.