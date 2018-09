„Racheversuch, weil wir keine Migranten aufnehmen“

Die ungarische Regierung sieht in dem drohenden EU-Strafverfahren gegen sich eine „Hexenjagd“ und einen „Racheversuch“, weil das Land sich weigere, Migranten aufzunehmen. „Das ist ein verzweifelter Versuch der migrationsfreundlichen politischen Gruppen, Ungarn vor Gericht zu stellen“, sagte Regierungssprecher Zoltan Kovacs am Montag. Am Mittwoch wird im EU-Parlament über die Einleitung eines EU-Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn abgestimmt. Während Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf Distanz zu Premier Viktor Orban ging, folgte von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Einladung zur Zusammenarbeit.