Strache-Angebot an Orban: „Gemeinsame EU-Fraktion“

Innerhalb der Europäischen Volkspartei (EVP) wird die Kritik an der regierenden rechtsnationalen Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban immer größer. So drohen hochrangige EVP-Mandatare bereits mit Konsequenzen, sollte Orban keinen Kurswechsel in seiner Politik anstreben. Ungarn sieht sich derzeit sogar mit einem möglichen EU-Rechtsstaatsverfahren konfrontiert. Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) stößt die Kritik sauer auf - er bietet Orban nun sogar eine künftige Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament an. Orbans Fidesz-Partei gehört wie die ÖVP sowie CDU und CSU der EVP-Fraktion im Europaparlament an.