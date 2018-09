Bürgermeister und Ex-Amtsleiter verurteilt

Unregelmäßigkeiten bei Kanal- und Wassergebühren mit einem Schaden von rund 600.000 Euro waren beim Prozess in Wels angeklagt. Von den Vorwürfen gegen Bürgermeister Johann Doppelbauer (Verteidiger: Oliver Plöckinger) blieb nicht viel übrig. Nur 16 von 92 angeklagten Fällen und ein Schaden von 61.000 € führten zur Verurteilung des VP-Politikers, die allerdings streng ausfiel: 15 Monate bedingt und_ sollte das Urteil rechtskräftig werden - Amtsverlust. Außerdem muss der Ortschef fast 50.000 Euro Schadensersatz an die Gemeinde zahlen. Zum Urteil und einem eventuellen Rücktrittwollte Doppelbauer nach dem Urteil nichts sagen. Er nahm Bedenkzeit und will die Entscheidung des Gerichts mit seinem Anwalt besprechen. Oliver Plöckinger: „Das muss man sich genau anschauen. Es ist auch die Sache der Verjährung zu prüfen.“