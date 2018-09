Asylwerber-Ehepaar als notorische Ladendiebe

Parfums um 569 Euro hatte die 29-jähriger Asylwerberin in einem Drogeriemarkt in Seewalchen gestohlen, löste beim Verlassen des Geschäfts den Alarm aus. Bei ihrer Flucht verlor sie die Beute, konnte dann festgenommen werden. Sie kam in U-Haft, da sie in anderen Bundesländern schon mehrmals als Ladendiebin aufgefallen war.