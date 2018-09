„Scherzanrufer“ verursacht WEGA-Großeinsatz

Ein 45-Jähriger aus Wien-Favoriten hat am Sonntagabend mit zwei „Scherzanrufen“ einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Weil er am Notruf fälschlich Angaben machte, die nahelegten, dass ein Menschenleben in Gefahr sei, rückten 24 Polizisten aus. Dass der Missbrauch der Notrufnummern kein Spaß ist, erfuhr er alsbald: Der Mann wurde nach dem Notzeichengesetz angezeigt.