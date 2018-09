Klagenfurt: 170 Mitarbeiter in Entsorgung tätig

Gab es früher nur eine Tonne für jeglichen Müll, wird heute fleißig getrennt: Plastikflaschen, Metalldosen und Tetra-Pak kommen in die gelbe Tonne, Bioabfall ist in der braunen Tonne richtig, Altpapier gehört in die Tonne mit dem roten Deckel, Restmüll in die schwarze Tonne. An 115 Standorten werden in der Landeshauptstadt Glasabfälle gesammelt. „Die Klagenfurter sind im Österreichvergleich gute Mülltrenner, so Karl Weger, der Leiter der Abteilung Entsorgung.