Biker übersehen: Motorradfahrer stürzte schwer

Mit Rettungshubschrauber ins Spital

Der 57-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Krankenhaus Braunau am Inn geflogen. Seine Lebensgefährtin wurde nach Erstversorgung mit der Rettung Mattighofen in das Krankenhaus Braunau am Inn verbracht.