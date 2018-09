Zwei Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern

Frau von Motorrad gestürzt

Ebenfalls am Freitagvormittag passierte ein zweiter Motorradunfall: In Faak am See strüzte eine 58-jährige Frau aus der Steiermark rücklings vom Motorrad ihres Ehemanns (55). Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung musste sie ins LKH Villach gebracht werden.