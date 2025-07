Niederösterreicher holt „Silberne“ bei der Bart-WM

Erfolgreicher Bartclub

Sämtliche Barträger wurden bei der Weltmeisterschaft im Vorfeld in vier Kategorien unterteilt, für die es dann weitere Subkategorien wie „Dali Schnauzbärte“ gibt. Insgesamt nahmen 424 Personen aus aller Welt an der heurigen WM teil. Topf ist Mitglied des deutschen Bartclubs „Belle Moustache“, der mit insgesamt sechs Teilnehmern in die USA gereist war. Bereits 17 Weltmeister in 39 Kategorien hat der Verein seit seiner Premiere im Jahr 2001 hervorgebracht. Die nächste Weltmeisterschaft findet 2027 im englischen Blackpool statt.