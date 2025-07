Das Millionengrab Lech-Zürs Tourismus

Kontrolle? Fehlanzeige!

Stellt sich naturgemäß die Frage, warum dem Gemeindeunternehmen nicht genauer auf die Finger geschaut worden ist. Haben die Kontrollorgane versagt? Dazu hält der Landesrechnungshof nüchtern fest: „Wesentliche Punkte wie Vier-Augen-Prinzip, Funktionstrennung oder auch Kollektivzeichnungen waren nicht durchgängig umgesetzt.“ Soll heißen: Man hat es eben nicht so genau genommen. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang von den Prüfern speziell die Rolle des Tourismusbeirates: In diesem Gremium würden operative, kontrollierende und entlastende Funktionen verschmelzen, was fast zwangsläufig zu Interessenskonflikten führe. Weiters regt der Landesrechnungshof an, dass die Gemeindevertretung künftig regelmäßig über die Entwicklung der Beteiligung informiert wird. In der Vergangenheit war dies offenbar nicht der Fall.