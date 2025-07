An diese Kinder richten sich Orientierungsklassen

Der Besuch ist für die Dauer von maximal sechs Monaten vorgesehen. In dieser Zeit sollen die Kinder auf den Unterricht in Österreich vorbereitet werden, beispielsweise durch das Erlernen erster Deutschkenntnisse und Grundfertigkeiten. Dafür können eigene Gruppen eingerichtet werden, etwa schulstufenübergreifend. Der Übertritt in eine Deutschförderklasse soll dann flexibel erfolgen können. Ähnliche Modelle gibt es bereits in Wien und Vorarlberg. Nun wurde das Schulunterrichtgesetz so geändert, dass die Orientierungsklassen per 1. September bundesweit eingeführt werden.