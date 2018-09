„Test könnt ihr euch sparen, hab was eingeworfen“

„Den Test könnt ihr euch sparen, ich hab was eingeworfen“ - sehr offen hat ein 29-jähriger Mühlviertler bei einer Kontrolle in Ulrichsberg in Oberösterreich gestanden, dass er unter Drogeneinfluss unterwegs war. Und wenig später verriet ein 42-jähriger Mühlviertler denselben Beamten, dass er zu Hause eine Cannabisplantage habe und deshalb der Drogentest angeschlagen hat.