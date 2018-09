Das Milliardengeschäft mit den goldenen EU-Visa

„Der Besitz einer Immobilie in Griechenland wird Ihnen die Tür in den Schengen-Raum öffnen“ - so lauten die Worte, mit denen eine griechische Website auf ihr Visumprogramm aufmerksam macht. Konkret heißt das: Jeder Nicht-EU-Bürger, der mindestens 250.000 Euro in griechische Immobilien investiert, erhält das Recht, sich für einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren legal in dem Land aufzuhalten - Option auf Verlängerung inbegriffen.