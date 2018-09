Zehn Feuerwehren in Eberndorf im Löscheinsatz

In Pribelsdorf in der Gemeinde Eberndorf tobte seit Donnerstagabend ein Großbrand: Zehn Feuerwehren des Bezirkes waren ausgerückt, um ein Wirtschaftsgebäude zu löschen. Zuvor waren noch Schweine aus dem Stall gerettet worden. Ob alle Tiere überlebt haben, steht aber noch nicht fest. Gegen 22 Uhr galt das Feuer als eingedämmt; die Feuerwehren sind jedoch weiter am Brandort.