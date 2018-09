Rührender Dankesbrief an alle Kasperl-Fans

Es sind herzergreifende Worte, die Manfred Müller an Fans und Abonnenten richtet. Per Rundmail bedankte sich der scheidende Direktor des Kasperltheaters in der Wiener Urania in der Nacht auf Donnerstag für die zahlreichen Zusendungen, die er und sein Team nach der Schocknachricht: Aus für Kasperl, Pezi und Co.!, in den vergangenen Tagen erhielten.