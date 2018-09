26 Bieter im Rennen: Wer wird neuer Kasperl-Chef?

Das Interesse am Kasperltheater in der Wiener Urania ist enorm. In der Nacht auf Donnerstag endete die Bewerbungsfrist, nun stehen die Müller-Brüder vor der Qual der Wahl. Fakt ist: Keiner der Bieter fällt in die Kategorie „Politische Einflussnahme“ oder „Glücksritter“.