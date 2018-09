„Rush“-Star Brühl in Sorge um seinen Freund Lauda

So eine Geschichte schweißt zusammen, verbindet. So war es Daniel Brühl am Dienstag beim Filmfestival von Venedig deutlich anzusehen, dass er sehr in Sorge um Lauda ist, seit der sich vor ein paar Wochen einer Lungentransplantation unterziehen musste. „Ich habe ihm geschrieben“, erzählte er uns bei einer Gala in der Lagunenstadt. „Ich warte auf eine Antwort, habe jetzt aber keinen Kontakt gehabt“, tappt auch er über den aktuellen Gesundheitszustand Laudas im Dunklen. „Ich habe ihm natürlich Genesungswünsche und Grüße geschickt“, sagte er.