Laudas dramatische OP: Lunge wurde transplantiert!

Operateur: „Wir sind sehr zufrieden“

Klepetko sagte dazu am Donnerstagabend in der „ZiB 2“: „Es ist momentan alles in einem sehr guten Verlauf und wir sind sehr zufrieden.“ Ein junger Patient würde das Krankenhaus laut Klepetko nach einem derartigen Eingriff mitunter bereits nach zwei oder drei Wochen wieder verlassen können. „Bei älteren Patienten dauert es schon länger“, erklärte der Chirurg zu Laudas diesbezüglichen Aussichten. Am AKH werden laut ORF-Angaben jährlich rund 120 derartige Operationen durchgeführt.