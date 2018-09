Beifahrer fährt mit Auto seines Freundes davon

Eskaliert ist die Situation am Dienstag gegen 19 Uhr. Der 29-Jährige wollte dringend zu seiner Freundin nach Klagenfurt gebracht werden. Während der Fahrt kam er sich jedoch mit dem Autolenker (19) in die Quere. Da der 29-Jährige zunehmend aggressiver wurde, blieb der 19-Jährige schließlich mit dem Auto am Autobahnparkplatz in Grafenstein stehen und verständigte die Polizei.