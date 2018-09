Linzer Anwalt will keine Sextäter verteidigen

„Möchte meine Werte und Moral leben dürfen“

Trotzdem will er nun vom Landesverwaltungsgericht klären lassen, ob man ihn als gläubigen Buddhisten von der Pflichtverteidigung befreien hätte müssen. „Ich bin begeisterter Rechtsanwalt, möchte aber auch meine Werte und Moral leben dürfen“, so Fuchs, der Projekte für misshandelte Kinder in Thailand unterstützt. „Im Buddhismus gibt es nicht die Möglichkeit, den Glauben als Teilzeitbeschäftigung zu leben.“