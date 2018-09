Stotterstart für fast leeres Parkdeck in Wels

Viele Unklarheiten machten den ersten, richtigen Pendlertag des neuen Parkdecks am Bahnhof Wels zu einem Stotterstart. Darf ich mein Auto dort abstellen? Wie viel muss ich zahlen? In den umliegenden Straßen waren die Parkplätze - wie immer - schon bald am Morgen zu, im Parkdeck selbst war jede Menge frei. Auch am Dienstag hielt sich der Andrang noch in Grenzen.