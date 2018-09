Hammer-Umfrage: AfD bundesweit auf Platz zwei

Wegen Chemnitz-Protesten: Parteien fordern Beobachtung der AfD

In der Debatte um ausländerfeindliche Proteste in Chemnitz gerät die AfD wegen eines Demonstrationszugs mit dem Pegida-Bündnis unterdessen in Erklärungsnot. Politiker zahlreicher Parteien fordern eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz. „AfD, NPD, Hooligans - Seit‘ an Seit‘ sind sie marschiert“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Blick auf eine von der AfD organisierte Kundgebung in der sächsischen Stadt vergangenen Samstag. In der ersten Reihe waren auch Vertreter des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses mitmarschiert.