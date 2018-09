65.000 bei Open Air gegen den Hass in Chemnitz

„,Wir sind mehr‘ legt Chemnitz lahm“, titelte die Onlineausgabe der „Bild“-Zeitung bereits zu Beginn des Gratiskonzerts in der deutschen Stadt am Montagabend. Der öffentliche Nahverkehr in der sächsischen Stadt, die seit dem gewaltsamen Tod des 35-jährigen Daniel H. seit mehr als einer Woche von Ausschreitungen in Atem gehalten wird, sei lahmgelegt gewesen. Rund 65.000 Menschen besuchten das Anti-Hass-Open-Air-Konzert, mit dem Chemnitz ein deutliches Zeichen gegen Rechts setzen wollte - mit Erfolg.