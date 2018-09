Samsung will bis 2020 alle Hausgeräte vernetzen

Zuletzt lief es bei den Herstellern von Haushaltsgeräten in Deutschland aber nicht rund. In der ersten Jahreshälfte fielen die Erlöse um zwei Prozent auf knapp 4,27 Milliarden Euro. „Das war in den letzten zwölf Jahren nicht der Fall“, sagte Zeeh gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Kaufimpulse solle nun auch die Internationale Funkausstellung in Berlin bringen.