33 Jahre als Polizeipilot: Der Hans, der kann´s!

Polizeipilot ist ein gefährlicher Beruf. Im Ernstfall ist man mitunter am Limit unterwegs und verantwortlich für’s eigene Leben und das der Besatzung. 8500 Einsätze ist Hans Pletzer geflogen; und das ohne Zwischenfall. Es gibt kaum jemanden, der so viele Lebensretter-Medaillen verliehen bekommen hat wie der gebürtige Tiroler. Hans hat maßgeblich die Flugrettung mitaufgebaut. Unvergessen bleibt etwa die aufsehenerregende Bergung eines eingebrochenen Eisläufers: Ein Manöver, das in der Fliegerei heute als „Kufenbergung“ weltweit angewendet wird.