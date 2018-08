Dealer (23) verkaufte Drogen auch an Minderjährige

Dabei ging der junge Mann äußerst vorsichtig vor: So bunkerte er etwa Marihuana in Verstecken und hinterlegte den Abnehmern lediglich die gewünschte Menge an Suchtgift an einer zuvor vereinbarten Stelle. Ähnlich ging dann auch der Bezahlvorgang vonstatten, das Geld wurde an gewissen Plätzen deponiert - der Verdächtige wollte so offenbar eine direkte Übergabe vermeiden, so die Polizei.