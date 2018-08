Salzburger CL-Pleite: Jetzt „wartet etwas Großes“

„Werden weitergehen“

Am Sonntag (17.00 Uhr) wartet in der Bundesliga ein Heimspiel gegen die Admira, danach geht es in die Länderspielpause. „Natürlich schmerzt es, aber wir werden weitergehen“, erklärte Rose. „Wir werden sicher wieder aufstehen. Aber man muss uns vielleicht ein, zwei Tage geben, um wieder aufzustehen nach so einem Brett. Die Mannschaft hätte es verdient, in die Champions-League-Gruppenphase zu kommen.“ Das ist in Salzburg weiterhin nur dem Vorgänger-Verein SV Austria Salzburg 1994 gelungen.