Tausende Türken auf der Flucht vor Erdogan

Exakt 687 Asylanträge stellten türkische Staatsbürger im Juli auf griechischem Territorium, insgesamt suchten zwischen Anfang 2018 und 31. Juli 2018 1839 Türken in Griechenland um Asyl an. Das ist ein dramatischer Anstieg, denn im gesamten Jahr 2015, vor dem Putsch also, lag diese Zahl nur bei 43. Ein Jahr später betrug sie schon 189 und 2017 kletterte sie auf 1827.