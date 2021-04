LIVE: Nur mehr 2:1! Rapid muss wieder zittern

Der SK Rapid hat sich in der laufenden Saison praktisch nur im Europacup von seiner Schokoladenseite gezeigt - das soll sich heute im Heimspiel gegen Wacker Innsbruck ändern. Drei Punkte sollen eingefahren werden, um den verkorksten Liga-Saisonstart halbwegs auszubügeln. Als Mutmacher dient das 3:1 im Play-off-Hinspiel am Donnerstag gegen Steaua Bukarest, als Warnung müssen die jüngsten Auftritte in der Meisterschaft gesehen werden. Für Trainer Goran Djuricin, dessen Aus die Fans zuletzt gefordert hatten (siehe VIDEO oben), könnte das Duell mit den Tirolern zum Schicksalsspiel werden!