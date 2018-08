Der Dürre-Sommer wird zum OÖ Stammtisch-Thema

Extremwetter auf Platz 1 bei Versicherungsfällen

Letzterer sieht an den Versicherungsfällen eindeutig einen Anstieg bei extremen Wetterphänomenen: „Eine Veränderung ist spürbar, es gibt eine starke Zunahme bei Gewitter- und Regenschäden an Gebäuden. Naturkatastrophen haben sogar das Feuer vom ersten Platz der Versicherungsfälle gestoßen.“ Auch in Regionen, wo es bisher nie Überflutungen gab, stehen plötzlich Keller unter Wasser: „Man ist nirgends mehr sicher.“ Umso wichtiger sei die Prävention: "Wir bieten jetzt Beratungen dazu an, wie wir es sonst zur Brandverhütung haben.