Trauungssaal-Fenster wegen Datenschutz zugemauert

Im dritten Stock des Freistädter Rathauses ist derzeit Baustelle. Mit Anfang 2019 werden dort die Verwaltungsräume des neuen, mehrgemeindigen Standesamtsverbands sowie ein neuer Trauungssaal in Betrieb genommen. Bis zu zehn Gemeinden könnten beitreten, die Beschlüsse fallen in den nächsten Wochen in den Gremien.