Suche nach „blauem“ Radler

Um 22 Uhr meldete ein Augenzeuge bei der Polizei in Feldkirchen, dass ein offensichtlich stark angetrunkener Radfahrer auf dem Tiebelweg in Richtung Feldkirchen unterwegs sei. Nach zwei Stürzen sei der Radfahrer plötzlich im Bereich der Tiebelbrücke verschwunden und nicht mehr auffindbar, schilderte der Anrufer. Da zu befürchten war, dass der Radfahrer in den Tiebelfluss gestürzt sein könnte, wurde eine Suchaktion eingeleitet.