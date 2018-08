Großes Automarkensterben: Nicht jeder Tod ist ewig

Ein anderer US-Konzern, nämlich Chrysler, begann ebenfalls in den Nullerjahren in Deutschland, neue Marken offiziell zu vertreiben. Neben der bereits etablierten Marke Jeep gesellten sich unter der Regie des Daimler-Konzerns außerdem noch Chrysler und Dodge hinzu. Doch mit der Übernahme des Fiat-Konzerns wurde auch die Europa-Strategie überdacht. 2011 kam es zu einer Art Ausschleichen von Dodge und Chrysler in Europa. Autos beider Marken wurden zwar weiter in Europa verkauft, allerdings unter den Labels Fiat und Lancia. So lief das Crossover-Modell Dodge Journey fortan als Fiat Freemont, während der Chrysler 300C als Lancia Thema die Werte der einstigen italienischen Kultmarke mehr schlecht als recht transportierte. Die „New Lancia“-Strategie vom mittlerweile verstorbenen Konzernlenker Sergio Marchionne ging nicht auf. Auch hier kam es zu einer Art Ausschleichen von Lancia in Europa über mehrere Jahre. Die letzten Händlerverträge wurden 2017 gekündigt. Allein in Italien wird noch der Kleinwagen Y vertrieben. Endet sein Modellzyklus, ist auch die über 100-jährige Tradition von Lancia Geschichte.