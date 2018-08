Video zeigt Momente des Brückeneinsturzes

Trump bot Premier Conte Hilfe an

Während in Rom die Diskussion um den möglichen Entzug der Konzession für den privaten Autobahnbetreiber Autostrade per l‘Italia weiterging, bot US-Präsident Donald Trump Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte Hilfe an. In einem Telefonat habe der Staatschef Conte außerdem sein Beileid ausgesprochen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in Washington mit.