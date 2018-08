Genuas Todesbrücke zerbröselt seit Wochen

„Wir hatten in Europa in den letzten Jahren 28 Einstürze im Schnitt“

Generell sei immer mit solchen Dramen zu rechnen, da die Infrastruktur natürlich altere. „Wir hatten in Europa in den letzten Jahren 28 Einstürze im Schnitt“, so Wenzel, der prophezeite: „Das werden etwas mehr werden.“ Man könne gegensteuern, wenn man wie in Deutschland und Österreich „die Verantwortung wahrnimmt“ und die Budgets erhöhe. In vielen anderen Ländern sei man da allerdings „risikofreudiger“. So große Unglücke wie dieses in Genua seien aber „Gott sei Dank doch sehr selten“.