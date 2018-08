Brücken-Inferno macht 634 Anrainer obdachlos

Spezialisten zerschneiden Trümmer in Betonblöcke

„Letzte Nacht hatten wir kein Glück“, erklärte Feuerwehrsprecher Emanuele Gissi. „Wir haben keine weiteren Opfer mehr gefunden.“ Die Helfer hoffen jedoch auf Hohlräume unter den Trümmern, in denen Verschüttete überleben hätten können. Spezialisten arbeiteten daran, die Trümmer in große Betonblöcke zu zerschneiden und mit Kränen abzutragen. Nur so können Spürhunde in die Ruine der Brücke geschickt werden. Die Arbeit sei sehr gefährlich, da die Trümmer und auch der noch stehende Rest der Autobahnbrücke äußerst instabil sind, so Feuerwehrsprecher Gissi.