Plötzlich war die Brücke weg: 35 Tote in Genua

Rund 35 Menschen sind beim verheerenden Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua am Dienstag ums Leben gekommen. Diese Zahl meldete Innenminister Matteo Salvini am späten Nachmittag, der gleichzeitig von zahlreichen Schwerverletzten sprach. Es sei zu befürchten, dass die Zahlen weiter steigen, sagte der italienische Vizeverkehrsminister Eduardo Rixi. Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen der Stadt war gegen Mittag auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt und hatte dabei Autos und Lastwagen mit in die Tiefe gerissen. Der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach auf Twitter von einer „immensen Tragödie“.